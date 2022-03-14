Оккупанты намерены подорвать боеприпасы на Запорожской АЭС, - "Энергоатом"
Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Захватившие Запорожскую АЭС российские оккупанты намерены подорвать боеприпасы. Причем прямо напротив энергоблока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".
"В ближайший час время оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что россияне намерены подрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции.
Напомним, ранее Украина заявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что Россия планирует взять Запорожскую АЭС под постоянный контроль.
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