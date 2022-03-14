ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти мають намір підірвати боєприпаси на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом"

Новость на русском →
Енергодар, Понеділок 14 березня 2022 13:32
Окупанти мають намір підірвати боєприпаси на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом" Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, мають намір підірвати боєприпаси. Причому прямо навпроти енергоблоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

"У найближчу годину час окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують почати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що росіяни мають намір підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції.

Нагадаємо, раніше Україна заявила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що Росія планує взяти Запорізьку АЕС під постійний контроль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Энергодар Війна Росії проти України
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні