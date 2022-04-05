Оккупанты накрыли Попасную и Рубежное плотным огнем, идут уличные бои, - глава ОВА

В Попасной и Рубежном Луганской области продолжаются уличные бои с российскими оккупантами, которые плотно обстреливают города и не прекращают атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", - пишет чиновник в своем Telegram.
Также он рассказал, что вчера, 4 апреля, около Новотошкивского, Нижнего, Попасной и Рубежного рашисты попытались пойти на штурм, но в итоге ничего не вышло, и захватчики были вынуждены отойти на занятые позиции.
"Всего в Луганской и Донбассе отбито семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника", - проинформировал Гайдай.
Глава ОВА рассказал, что в результате вражеских обстрелов в Северодонецке снова произошли пожары в одном из жилых домов.
"Это тот самый дом, в который россияне попадали трижды в неделю - обычная панельная пятиэтажка, где уже почти никто не остался, потому что большая часть квартир стала непригодной для жизни, а в подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей", - пишет он.
Гайдай уточнил, что пламя охватило этот дом четвертый и пятый раз - сначала пылали три квартиры на 3-м этаже, потом одна на 5-м.
Пожар в доме в Северодонецке из-за вражеских обстрелов (фото: t.me/luhanskaVTSA)
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