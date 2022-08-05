Оккупанты накапливают силы в районе Кривого Рога: готов ли город к обороне

В районе Кривого Рога фиксируется накопление российских войск. Однако ВСУ отслеживают передвижение врага и готовы любому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника военной администрации города Александра Вилкула в эфире телемарафона.

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем... Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высок боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - заявил он. Вилкул отметил, что в Кривом Роге настроение патриотическое. "Если есть какое-то количество отбросов, то ими занимаются спецслужбы", - сказал начальник военной администрации города.