Оккупанты накапливают силы в районе Кривого Рога: готов ли город к обороне
В районе Кривого Рога фиксируется накопление российских войск. Однако ВСУ отслеживают передвижение врага и готовы любому развитию событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника военной администрации города Александра Вилкула в эфире телемарафона.
"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем... Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высок боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - заявил он.
Вилкул отметил, что в Кривом Роге настроение патриотическое.
"Если есть какое-то количество отбросов, то ими занимаются спецслужбы", - сказал начальник военной администрации города.
Напомним, по мнению эскперта, российские войска могут готовить наступление на трех направлениях. В том числе снова попытаться захватить Вознесенск (Николаевская область).
Так сообщалось, что оккупанты активно стягивают свои силы на юг Украины. Вероятно, враг может готовиться к наступлению на Кривой Рог, не исключено и то, что будет пытаться продвинуться в сторону Запорожья и Николаева.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.