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Оккупанты накапливают силы в районе Кривого Рога: готов ли город к обороне

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Днепр, Пятница 05 августа 2022 11:55
Оккупанты накапливают силы в районе Кривого Рога: готов ли город к обороне Фото: оккупанты накапливают силы в районе Кривого Рога (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В районе Кривого Рога фиксируется накопление российских войск. Однако ВСУ отслеживают передвижение врага и готовы любому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника военной администрации города Александра Вилкула в эфире телемарафона.

"Мы видим определенное накопление, военные все отслеживают, мы отслеживаем... Очень много линий этой обороны, наши войска очень мотивированы, очень высок боевой дух, и мы готовы к любому развитию событий", - заявил он.

Вилкул отметил, что в Кривом Роге настроение патриотическое.

"Если есть какое-то количество отбросов, то ими занимаются спецслужбы", - сказал начальник военной администрации города.

Напомним, по мнению эскперта, российские войска могут готовить наступление на трех направлениях. В том числе снова попытаться захватить Вознесенск (Николаевская область).

Так сообщалось, что оккупанты активно стягивают свои силы на юг Украины. Вероятно, враг может готовиться к наступлению на Кривой Рог, не исключено и то, что будет пытаться продвинуться в сторону Запорожья и Николаева.

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