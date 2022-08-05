Окупанти накопичують сили в районі Кривого Рогу: чи готове місто до оборони
У районі Кривого Рогу фіксується накопичення російських військ. Однак ЗСУ відстежують пересування ворога і готові до будь-якого розвитку подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника військової адміністрації міста Олександра Вілкула в ефірі телемарафону..
"Ми бачимо певне накопичення, військові все відстежують, ми відстежуємо... Дуже багато ліній цієї оборони, наші війська дуже мотивовані, дуже високий бойовий дух, і ми готові до будь - якого розвитку подій", - заявив він.
Вілкул зазначив, що в Кривому Розі настрій патріотичний.
"Якщо є якась кількість покидьків, то ними займаються спецслужби", - сказав начальник Військової адміністрації міста.
Нагадаємо, на думку эскперта, російські війська можуть готувати наступ на трьох напрямках. У тому числі знову спробувати захопити Вознесенськ (Миколаївська область).
Так повідомлялося, що окупанти активно стягують свої сили на південь України. Ймовірно, ворог може готуватися до наступу на Кривий Ріг, не виключено і те, що намагатиметься просунутися у бік Запоріжжя та Миколаєва.
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