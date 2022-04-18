Оккупанты начали осторожнее атаковать. Боятся, что не останется, кому наступать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на востоке и юге Украины оккупанты пытаются атаковать немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы зайти туда основными силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Видимо, российские генералы, привыкшие не считать какие-либо потери, убили уже столько российских военных, что даже им приходится действовать осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать. Но пусть не думают, что это поможет им. Это только вопрос времени, когда наше государство будет освобождено от оккупантов", - подчеркнул Президент Украины.