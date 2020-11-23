ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель

Автор: РБК-Украина

Боевики на Донбассе могут разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в течение двух недель. В ближайшие дни этот вопрос продолжат обсуждать в Трехсторонней контактной группы.

Самые читаемые новости

Об этом заявил представитель оккупационных властей на переговорах в подгруппах ТКГ Владислав Дейнего, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь, речь идет о КПВВ "Золотое" и "Счастье".

"Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска", - заявил Дейнего.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что на переговорах гуманитарной подгруппы удалось согласовать технические детали для разблокировки КПВВ в Донецкой и Луганской областях. При этом пока речь идет только о пунктах пропуска "Золотое" и "Счастье".

Кроме того, стало известно, что Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом.

Отметим, на сегодня на Донбассе работают только два КПВВ - "Станица Луганская" (пеший переход) и "Новотроицкое" (Донецкая область). Причем последний работает только два дня в неделю, а для того, чтобы попасть на оккупированную территорию, необходимо заранее получить разрешение боевиков.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассбоевикиКПВВ