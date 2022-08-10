Оккупанты могли заминировать офис организации "КрымSOS" в Херсоне: что известно

Об этом сообщил координатор организации и руководитель ее херсонского офиса Алексей Тильненко, передает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

"Свидетели происшествия сообщили нам о том, что видели, как мужчины в военной форме РФ выносили имущество из помещения офиса и складывали в грузовик. После того, как все имущество было изъято из помещения, они очень осторожно закрыли входную дверь. У свидетелей создалось впечатление, что помещение могли заминировать", - рассказал Тильненко.

Причины обысков неизвестны, так же как неизвестно, было ли заминировано помещение.

"Вся персональная информация наших бенефициаров была заранее перенесена на другие серверы и находится в безопасности за пределами временно оккупированной части Херсонской области. Бумажные архивы также были эвакуированы заранее. Получить информацию о заявителях и получателях помощи представителям оккупационных вооруженных сил не удалось, был нанесен только материальный ущерб", - отметил он.

Херсонский офис "КрымSOS" с 2014 года оказывал юридическую помощь вынужденным переселенцам из Крыма, проводил мониторинг ситуации на административной границе между аннексированным полуостровом и материковой Украиной.