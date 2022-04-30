Жителей ОРДЛО мобилизуют без медосмотра. Избежать можно через взятку, - разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, оккупанты практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. Поэтому там приостановили проведение медосмотров мобилизованных.

"Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем. Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, для выявления не мобилизованных мужчин призывного возраста в оккупированных районах проводятся систематические рейды. Украинская разведка отмечает, что единственной альтернативой для мужчин остается взятка, размер которой зависит от возраста, специальности и состояния здоровья. Ее размер может варьироваться от 5 до 75 тысяч российских рублей.