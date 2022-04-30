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Жителей ОРДЛО мобилизуют без медосмотра. Избежать можно через взятку, - разведка

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Донбасс, Суббота 30 апреля 2022 11:21
Жителей ОРДЛО мобилизуют без медосмотра. Избежать можно через взятку, - разведка Фото: оккупанты принудительно мобилизуют жителей ОРДЛО (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской области отменили медосмотр для мобилизованных мужчин. Единственным способом избежать принудительной мобилизации остается взятка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, оккупанты практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. Поэтому там приостановили проведение медосмотров мобилизованных.

"Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем. Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, для выявления не мобилизованных мужчин призывного возраста в оккупированных районах проводятся систематические рейды. Украинская разведка отмечает, что единственной альтернативой для мужчин остается взятка, размер которой зависит от возраста, специальности и состояния здоровья. Ее размер может варьироваться от 5 до 75 тысяч российских рублей.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО.

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