UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Мелитополе заблокировали 15 тонн гумпомощи по приказу "мэра" Данильченко

Фото: оккупанты в Мелитополе заблокировали 15 тонн гумпомощи (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Мелитополе оккупационные войска заблокировали выдачу жителям 15 тонн гумпомощи, которая сегодня поступила в город. Такой "приказ" лично дала самопровозглашенный мэр Галина Данильченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Нам удалось доставить в Мелитополь очень большую партию гуманитарной помощи. Это 13 тонн продуктов питания, 2 тонны детского питания, медикаменты. Вся гуманитарная помощь уже разгружена в пожарной части по ул. Героев Сталинграда. Кстати, в мирное время поездка из Запорожья в Мелитополь длится 2 часа. Через многочисленные преграды от оккупантов гуманитарная колонна ехала сутки", - написал Федоров.

Однако, по его словам, эту помощь не могут выдать жителям, поскольку местные коллаборанты не позволяют этого сделать.

"Самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают", - рассказал Федоров.

По его словам, поступает информация, что оккупанты планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы ее реализовать за наличные деньги, а другой частью - накормить своих пророссийских сторонников и военнослужащих армии РФ.

"Хочу обратиться к Галине Викторовне: вы сознательно предали Украину, перешли на сторону врага! А сейчас своими действиями вы сознательно предаете всех мелитопольцев, которые неделями ждали помощи!"- добавил Федоров.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.

После чего Генеральная прокуратура объявила о подозрении Данильченко в государственной измене.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 30-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольГуманитарная помощьВойна России против Украины