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Оккупанты массированно обстреляли Харьков "Градами"

Автор: Светлана Мащенко

Харьков днем 28 февраля подвергся обстрелу "Градами", выпущенными российскими оккупантами. Сообщается о погибших и раненых.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что есть раненые и погибшие.

"Харьков только что массированно обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!"- написал Геращенко в соцсетях.

По его данными удар по Харькову был нанесен в районе улицы Деревянко.

Пресс-центр ВСУ подтвердил атаку на город, показав соответствующее видео.

Ниже на фото неразорвавшийся снаряд на улице Клочковская, 197, пострадала женщина, - пишет Геращенко.

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Смотрите ниже по ссылкам тут и тут последствия обстрелов. Видео 18+.

Ранее мы писали, что происходит в Харькове прямо сейчас.

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