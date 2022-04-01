Оккупанты хотят запустить образовательный процесс в Мелитополе с 4 апреля. Все директора школ уволились

"Сейчас собирается эвакуационная колонна возле пожарной части и по моим оценкам сегодня 1,5-2 тысячи граждан сегодня поедет из Мелитополя. Наверное, один из знаковых - это террор учителей, который делают рашисты пытаясь запустить образовательный процесс с 4 апреля. Но это недопустимо, сегодня опасно ходить в детские сады, школы", - рассказал Федоров.

Он пояснил, что таким образом российские солдаты пытаются сделать живой щит из наших детей.

"Что касается директоров школ - все написали заявления на увольнение, никто не захотел сотрудничать с оккупантами. Имеет место расстрел фермеров и полевые работы почти не ведутся на оккупированной территории. Во-первых, нет ресурса, а во-вторых - фермеры не понимают, кто будет собирать этот урожай", - отметил Федоров.

По оценкам мэра Мелитополя, в городе остается 70-75 тысяч людей.

"Оккупанты делают все, чтобы люди не уезжали, намеренно все задерживают, чтобы не выпускать людей, всех отправляют только в Крым, но наши люди не хотят ехать в Крым", - добавил Федоров.

Напомним, недавно стало известно, что оккупанты похитили 14 тонн гумпомощи, которая была направлена в Мелитополь.

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