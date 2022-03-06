Оккупанты грубо нарушают требования радиационной безопасности на ЧАЭС и в зоне отчуждения

Российские оккупанты на ЧАЭС и в зоне отчуждения грубо нарушают требования радиационной безопасности и санитарно-пропускного режима
Об этом сообщили в Госатомрегулирования.
В частности, не соблюдаются требования относительно обязательного использования санпропускников, изменения одежды и обуви при посещении "грязных" зон предприятия, дезактивации, осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределы.
"Это, в свою очередь, приводит к ухудшению радиационной обстановки на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения за пределы зоны отчуждения", - говорится в сообщении.
По состоянию на 6 марта данные параметров безопасности свидетельствуют о тенденции ухудшения ряда показателей, в частности, концентрации долгоживущих радионуклидов в атмосфере.
Несмотря на то, что персонал ЧАЭС без ротации мужественно и героически выполняет свои функции по обеспечению безопасной эксплуатации этих объектов, работа автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения не восстановлена.
"Регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения сейчас невозможен", - добавили в Госатомрегулирования.
Ситуация осложняется тем, что стационарная и сотовая телефонная связь с персоналом, что остается непосредственно на АЭС, не восстановлено.
"По информации персонала ГСП "Чернобыльская АЭС", получаемый по доступным каналам связи, параметры безопасности объектов ГСП "Чернобыльская АЭС" пока находятся в норме", - добавили в ведомстве.
При этом по состоянию на 6 марта на объекте "Укрытие" вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха, что привело к невозможности осуществления контроля за критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта.
Напомним, что объекты ГСП "Чернобыльская АЭС" уже одиннадцатый день находятся под контролем оккупантов, которые зашли с территории республики Беларусь и захватили ЧАЭС в 17:00 24 февраля.
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