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Оккупанты готовят наступление. В Запорожскую область ожидается переброска войск из Мариуполя

Фото: оккупанты готовят наступление в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска проводят перегруппировку своих сил в Запорожской области. В этом регионе оккупанты готовятся начать наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях определенные подразделения противника проводят перегруппировку войск с целью подготовки к дальнейшим активным действиям", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты могут усилить группировку в Запорожской области за счет переброски подразделений из Мариуполя.

Напомним, российские войска почти полностью контролируют Мариуполь. Украинские защитники удерживают позиции только на территории завода "Азовсталь". Оккупанты несколько раз штурмовали комбинат. Сегодня, 9 мая, после интенсивного обстрела предпринята очередная попытка.

Отметим, из-за неудачных попыток штурма "Азовстали" высшее руководство России планирует применить химическое оружие против украинских защитников.

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Генштаб ВСУМариупольЗапорожская областьВойна России против Украины