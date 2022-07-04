Оккупанты после боев отказывают идти на передовую и бегут с войны: перехват ГУР

Российские оккупанты после тяжелых боев отказываются возвращаться на передовую и хотят любыми способами сбежать с войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант признался, что едва вышел из окружения. Им пришлось всю ночь идти пешком, а по дороге его товарищ подорвался на гранате.

"Меня не задело, а его задело. Мы из окружения вышли. Больше я никуда не пойду. Пошли они на ... (к черту). Отправили нас как мясо", - сказал российский солдат.

Он просит мать пойти в прокуратуру, чтобы его вернули домой. Россиянин рассказывает, что не боится ответственности и хочет любой ценой сбежать из Украины.