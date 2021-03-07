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Оккупанты блокируют ряд КПВВ на Донбассе: где сейчас пропускают людей

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 07 марта 2021 14:54
Оккупанты блокируют ряд КПВВ на Донбассе: где сейчас пропускают людей Фото: КПВВ на Донбассе (пресс-служба ГНСУ)
Автор: Андрей Василюк

Российские оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что дорожные коридоры заблокированы возле КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

О причинах таких действий российско-оккупационные власти не сообщают.

Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда.

"Из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое"", - сообщили пограничники.

Напомним, оккупанты на Донбассе сообщили о введении пропусков для пересечения линии разграничения через КПВВ.

Оккупационная власть заявила, что пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР".

Она будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является "прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей".

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