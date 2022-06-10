Оккупанты, бежавшие из-под Киева на восток, жалуются, что живут в окопах, - СБУ
Оккупанты, бежавшие из-под Киева на восток, потеряли боевой дух и называют себя бомжами. Они не могут привыкнуть, что приходится жить в окопах вместо жилищ состоятельных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В новом перехвате СБУ командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопрос жены о боевом духе отвечает, что настроение далеко не боевое, потому что их уже все достало.
Ведь длительное время они живут в лесу, без условий "как бомжи".
В СБУ предполагают, что оккупанты предпочитают воевать с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить.
"Но вскоре и такие природные условия могут измениться для захватчиков до уровня удобрения в украинской земле", - говорится в сообщении СБУ.
Напомним, в перехвате украинской разведки оккупант рассказывает родителям, отказавшийся выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его к прокурору.
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