Оккупанты, бежавшие из-под Киева на восток, жалуются, что живут в окопах, - СБУ

Оккупанты, бежавшие из-под Киева на восток, потеряли боевой дух и называют себя бомжами. Они не могут привыкнуть, что приходится жить в окопах вместо жилищ состоятельных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

В новом перехвате СБУ командир танка, который со своим подразделением находится в Донецкой области, на вопрос жены о боевом духе отвечает, что настроение далеко не боевое, потому что их уже все достало.

Ведь длительное время они живут в лесу, без условий "как бомжи".

В СБУ предполагают, что оккупанты предпочитают воевать с мирными жителями в их домах, чтобы комфортно проживать и удобно грабить.

"Но вскоре и такие природные условия могут измениться для захватчиков до уровня удобрения в украинской земле", - говорится в сообщении СБУ.