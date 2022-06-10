Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, скаржаться, що живуть в окопах, - СБУ
Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами. Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У новому перехопленні СБУ командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває у Донецькій області, на запитання дружини про бойовий дух відповідає, що настрій далеко не бойовий, бо їх вже все дістало.
Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов "як бомжі".
В СБУ припускають, що окупанти надають перевагу воювати з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати.
"Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", - йдеться в повідомленні СБУ.
Нагадаємо, у перехопленні української розвідки окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора.
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