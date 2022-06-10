Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, скаржаться, що живуть в окопах, - СБУ

Окупанти, які втекли з-під Києва на схід, втратили бойовий дух і називають себе бомжами. Вони не можуть звикнути, що доводиться жити в окопах замість осель заможних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

У новому перехопленні СБУ командир танку, який зі своїм підрозділом перебуває у Донецькій області, на запитання дружини про бойовий дух відповідає, що настрій далеко не бойовий, бо їх вже все дістало.

Адже тривалий час вони живуть у лісі, без умов "як бомжі".

В СБУ припускають, що окупанти надають перевагу воювати з мирними мешканцями в їхніх домівках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати.

"Та невдовзі і такі природні умови можуть змінитися для загарбників до рівня добрива в українській землі", - йдеться в повідомленні СБУ.