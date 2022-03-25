У оккупантов нет полного контроля над Херсоном, - NYT

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Сейчас, по его данным, в городе и области ведутся ожесточенные бои между украинским военными и оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как рассказал представитель Пентагона, украинские военные продвигаются вперед и отбрасывают оккупационные силы. В издании NYT отмечают, что слова этого чиновника противоречат заявлению Генштаба России, что Херсонская область якобы "под полным контролем" российских сил.

Представитель Пентагона пояснил, что потеря Херсона станет огромным ударом по военным усилиям России. Оккупантам будет сложнее реализовать любые планы по установлению контроля над украинским побережьем Черного моря и Одессой.

Однако издание также отмечает, что жители Херсона и украинские официальные лица также подвергли сомнению оценки представителя Пентагона. Они заявляют, что больше похоже на то, что Херсон до сих пор находится под контролем России, но украинские военные ведут бои по всей Херсонской области.