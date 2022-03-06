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Оккупант повредил газопровод Донецк-Мариуполь, люди скоро останутся без газа, - ОДА

Автор: Светлана Мащенко

Оккупант повредил магистральный газопровод Донецк-Мариуполь, из-за чего многие города и села останутся без газа. Запасов осталось на несколько часов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛВУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара.

По словам Кириленко, в настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа. Далее без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.

"Работаем над тем, чтобы как можно быстрее устранить эту проблему", - добавил глава ОГА.

Что происходит в Мариуполе сейчас, можно следить в нашем онлайн.

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