ОККО та Uklon розширюють співпрацю: мережа надала пального на рік для 6 інклюзивних авто у Києві

Мережа ОККО надала понад 50 тисяч літрів пального для 6 інклюзивних авто у Києві, що здешевлює вартість поїздки для користувачів сервісу Uklon на 12%.

Мережа АЗК OKKO та український онлайн-сервіс виклику авто Uklon у 2025 році розширили партнерство з підтримки інклюзивного класу авто для пасажирів, що користуються кріслом колісним. Зокрема, протягом цього року ОККО забезпечить пальним 6 таких автомобілів, які зараз працюють у Києві.

Загалом на ці потреби буде виділено понад 50 тисяч літрів дизельного пального. Торік послугою виклику інклюзивного класу авто скористалося понад 1600 киян. А підтримка проєкту з боку ОККО дає змогу здешевити вартість послуги перевезення для користувачів приблизно на 12%.

Партнерство ОККО й Uklon стартувало у січні 2024 року, коли мережа надала 3,5 мільйона гривень на закупівлю й оснащення трьох автомобілів інклюзивного класу у Львові, а також пальне на 1,5 року для них. Попит на такий сервіс стабільно зростає, тож сторони домовилися розвивати його й надалі. Зараз інклюзивні авто щомісяця виконують понад 200 рейсів у Львові та понад 900 у Києві. Найчастіше клієнти замовляють поїздки до лікарень, вокзалів, торгівельних центрів і закладів культури.

"Одним днем всі проблеми поки що бар’єрного суспільства вирішити неможливо, але поступово та системно – маємо шанс. Цей проєкт є хорошим прикладом, як відповідальні компанії, об’єднавши зусилля, можуть у партнерстві розбудовувати інклюзивний простір в країні, поза межами своїх офісів, АЗК тощо. Адже нам усім тут жити, жити нашим дітям, ветеранам. Ми доєдналися до проєкту автівками та забезпеченням пальним у Львові минулого року, нині зайшли у підтримку пальним в Києві. Це і корисна справа, і логічне продовження нашої програми соціальної відповідальності", – каже директорка з корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

"Розвиток інклюзивного суспільства - це важлива складова сучасної України. Ми в Uklon прагнемо забезпечити комфортний і доступний транспорт для кожного. Наше партнерство з ОККО є прикладом того, як об’єднані зусилля бізнесу можуть змінювати міста, роблячи їх зручнішими для всіх мешканців. Ми вдячні ОККО за підтримку цього проєкту і впевнені, що разом зможемо зробити ще більше для побудови безбар’єрного майбутнього в Україні", - зазначив Сергій Гришков, СЕО Uklon.

Поїздки можна замовляти як безпосередньо по Львову і Києву, так і в околицях міст – радіусом до 20 кілометрів. За 2024 рік у рамках цього сервісу у Львові було виконано 2 212 поїздок із сумарним пробігом 17 282 кілометри, а в Києві за аналогічний період виконано 10 961 замовлень, а пробіг за цей час -146 430 кілометрів (дистанція замовлень).

Нагадаємо, що автомобілі інклюзивного класу обладнані всім необхідним для безпечного та комфортного пересування пасажирів із порушеннями опорно-рухового апарату. Зокрема, вони оснащені гідравлічними або механічними підіймачами, рампами, спеціальними пасками безпеки й кріпленнями для фіксації крісла колісного. Послуги перевезення на таких авто виконують професійні водії, які пройшли спеціальну підготовку від ініціативи Доступно.UA. Окрім безпосередньо транспортування, водії допомагають перенести багаж або особисті речі, якщо пасажир пересувається без супроводу.