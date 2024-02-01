ОККО та "Повернись живим" запустили "ОКО за ОКО 3": збирають 500 млн для ДШВ

До складу одного такого комплексу входить понад 40 одиниць зброї та техніки. Зокрема, міні-шарки та інші розвідувальні дрони, безпілотні бомбардувальники та FPV-дрони з бойовими частинами, пікапи, рації, прилади нічного бачення.

Вартість одного "Пульстрона" - 50 млн гривень. Загальна вартість проекту - 500 млн гривень.

Склад комплексів узгоджено з керівництвом Десантно-штурмових військ. За попередніми оцінками, кількості боєприпасів та ударних дронів в одному "Пульстроні" вистачить для виконання бойових завдань одного підрозділу упродовж півроку.

"Ми давно вже обрали для себе ключовим напрямком допомоги - підсилення ЗСУ. Як відповідальний бізнес наша компанія від початку повномасштабного вторгнення вже спрямувала на допомогу війську та відновлення країни понад 1,3 млрд грн. Зокрема, в межах першого етапу ОКО за ОКО ми забезпечили артбригади та розвідбати 25 розвідкомплексами "ШАРК", в межах другого - акумулювали 400 млн грн на зброю для ТрО. Тепер перед нами ще амбітніша мета - 500 млн гривень на комплекси виявлення та знищення для 10 підрозділів ДШВ. Тому ми знову запускаємо Pulls помсти", - коментує віце-президент ОККО з маркетингу Василь Дмитрів.

Механіка акумулювання коштів на "Пульстрони" залишається такою ж, як і під час попередніх етапів "ОКО за ОКО". Із кожного літра пального Pulls, проданого на АЗК ОККО, компанія перераховує по 1 гривні в фонд "Повернись живим". Крім того, усі охочі можуть додатково задонатити на спеціальний рахунок фонду.

"Наш новий проект - рекордний за сумою збір фонду та бізнесу. Пів мільярда гривень, які ми спільно акумулюємо, витратимо на допомогу рідним для мене Десантно-штурмовим військам. Забезпечимо роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у 10 підрозділах ДШВ. Безпілотники показують високу ефективність, а РУБАКи частково забирають на себе функцію артилерії і за сприятливих умов можуть суттєво змінювати театр бойових дій", - коментує заступник директора фонду "Повернись живим", ветеран Олег Карпенко.

Загалом у межах цієї ініціативи планується придбати:

4 100 FPV-дронів з денними та нічними камерами і бойовою частиною;

120 нічних бомбардувальників Кажан і R-34 з бойовою частиною;

40 розвідувальних БпЛА MINI SHARK із денною і тепловізійною камерами;

40 коптерів Mavic 3 More Combo і 40 коптерів Matrice 30 T з усіма необхідними комплектуючими;

70 нових пікапів;

70 приладів нічного бачення для водіїв;

200 автомобільних і портативних радіостанцій.

Усе майно вже законтрактовано і передаватиметься військовим в міру отримання. Очікується, що перші комплекси надійдуть на озброєння ЗСУ вже у квітні.

Нагадаємо, проект "ОКО за ОКО" - спільна ініціатива мережі ОККО та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим".

У рамках другого етапу "Озброїмо ТрО до зубів" було закумульовано 400 млн гривень на зброю для сил тероборони. Завершився цей етап у грудні 2023-го і станом на сьогодні бригадам уже передано усю партію з 200 одиниць кулеметів, а також перші партії мінометів і гранатометів.

У рамках першого етапу, який завершився у квітні 2023 року, ЗСУ передано 25 розвідувальних комплексів "ШАРК".