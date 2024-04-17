ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ОККО та "Повернись живим" передали перший комплекс розвідки та знищення бригаді на Донецькому напрямку

Середа 17 квітня 2024 17:23
UA EN RU
ОККО та "Повернись живим" передали перший комплекс розвідки та знищення бригаді на Донецькому напрямку Фото: ОККО передало перший комплекс розвідки та знищення бригаді на Донецькому напрямку (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

80-а окрема десантно-штурмова бригада, яка зараз працює на Донеччині, отримала комплекс розвідки та знищення "Пульстрон" у рамках спільної ініціативи мережі ОККО і фонду "Повернись живим" - "Око за око".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

До складу одного такого комплексу входить понад 400 ударних і розвідувальних БПЛА різних типів, 7 автомобілів типу пікап, 8 комплектів Starlink, автомобільні й портативні радіостанції, прилади нічного бачення, комп’ютери, зарядні пристрої, генератори та інше обладнання.

"Це перший із десяти Пульстронів, які отримають Десантно-штурмові війська у рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО. Кожен такий комплекс розвідки та ураження вартістю 50 мільйонів гривень створений для того, аби знаходити та знищувати ворога, як вдень, так і вночі", - розповідає заступник директора фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у складі 80-ї ОДШБр з позивним "Директор" запевнив, що його підрозділ на всі 100% використає це обладнання для захисту нашої держави.

"Комплекс дуже корисний. Він дає змогу цілодобово проводити розвідку й дорозвідку, перевіряти й аналізувати здобуту інформацію, наносити планові удари по виявлених цілях і контролювати усю лінію зіткнення", - зазначив командир РУБАК у складі 80 ОДШБр.

ОККО та &quot;Повернись живим&quot; передали перший комплекс розвідки та знищення бригаді на Донецькому напрямку

"Підсилення ЗСУ стало одним із пріоритетних напрямків нашої компанії з моменту повномасштабного вторгнення. ОКО ЗА ОКО - це наш флагманський проект, який уже забезпечив артбригади і розвідбати 25 розвідкомплексами "ШАРК"; а бригади ТрО - кулеметами, мінометами та гранатометами. Тепер наша задача - передати підрозділам ДШВ 10 комплексів розвідки та знищення. Дякуємо усім водіям, які вже другий рік поспіль заправляють свої автівки PULLS’ом помсти і долучаються до підтримки ЗСУ. Окремо дякуємо тим бізнесам, які приєднуються внесками для підтримки ДШВ", - коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Нагадаємо, в рамках ініціативи мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS на зброю та техніку для ЗСУ.

Від перших днів повномасштабної війни на підсилення війська, проєкти з відбудови країни та соціально важливі ініціативи компанія вже спрямувала понад 1,6 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область ОККО Збройні сили України
NEWS
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США