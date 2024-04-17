ОККО и "Повернись живим" передали первый комплекс разведки и уничтожения бригаде в Донецком направлении

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая сейчас работает в Донецкой области, получила комплекс разведки и уничтожения "Пульстрон" в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" - "Око за око".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

В состав одного такого комплекса входит более 400 ударных и разведывательных БПЛА разных типов, 7 автомобилей типа пикап, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, генераторы и другое оборудование.

"Это первый из десяти Пульстронов, которые получат Десантно-штурмовые войска в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО. Каждый такой комплекс разведки и поражения стоимостью 50 миллионов гривен создан для того, чтобы находить и уничтожать врага, как днем, так и ночью", - рассказывает заместитель директора фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в составе 80 ОДШБр с позывным "Директор" заверил, что его подразделение на все 100% использует это оборудование для защиты нашего государства.

"Комплекс очень полезен. Он позволяет круглосуточно проводить разведку и доразведку, проверять и анализировать полученную информацию, наносить плановые удары по выявленным целям и контролировать всю линию столкновения", - отметил командир РУБАК в составе 80 ОДШБр.

"Усиление ВСУ стало одним из приоритетных направлений нашей компании с момента полномасштабного вторжения. ОКО ЗА ОКО - наш флагманский проект, который уже обеспечил артбригады 25 разведкомплексами "ШАРК"; а бригады ТрО - пулеметами, минометами и гранатометами. Теперь наша задача - передать подразделениям ДШВ 10 комплексов разведки и уничтожения. Спасибо всем водителям, которые уже второй год подряд заправляют свои автомобили PULLS'ом и приобщаются к поддержке ВСУ. Отдельно благодарим бизнесы, которые вносят вклады для поддержки ДШВ", - комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмытрив.

Напомним, в рамках инициативы сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS на оружие и технику для ВСУ.

С первых дней полномасштабной войны на усиление войск, проекты по восстановлению страны и социально важные инициативы компания уже направила более 1,6 млрд гривен.