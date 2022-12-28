ОККО і "Повернись живим" зібрали вже 130 млн гривень на розвідкомплекси для ЗСУ

Мережа ОККО і фонд "Повернись живим" у рамках спільної ініціативи "ОКО за ОКО" акумулювали 130 млн гривень на придбання 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів "ШАРК" для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОККО.
Усього ж ініціатори проекту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень.
У цю суму входитиме закупівля: 25 авто з пунктом управління комплексами; 75 безпілотних літальних апаратів та 25 пускових установок. Як зазначають у фонді, - розвідкомплекси дуже чекають на передовій.
Нагадаємо, з початку листопада мережа ОККО гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL перераховує на закупівлю розвідкомплексів "ШАРК".
Підтримати проект можна також і через спеціальний рахунок «Повернись живим».