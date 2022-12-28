ОККО і "Повернись живим" зібрали вже 130 млн гривень на розвідкомплекси для ЗСУ

Усього ж ініціатори проекту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень.

У цю суму входитиме закупівля: 25 авто з пунктом управління комплексами; 75 безпілотних літальних апаратів та 25 пускових установок. Як зазначають у фонді, - розвідкомплекси дуже чекають на передовій.

Нагадаємо, з початку листопада мережа ОККО гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL перераховує на закупівлю розвідкомплексів "ШАРК".

Підтримати проект можна також і через спеціальний рахунок «Повернись живим».