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ОККО за 9 місяців 2024 року сплатила понад 15 млрд гривень податків

Вівторок 26 листопада 2024 17:06
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ОККО за 9 місяців 2024 року сплатила понад 15 млрд гривень податків Фото: ОККО за 9 місяців 2024 року сплатила понад 15 млрд гривень податків (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

За 9 місяців поточного року ОККО заплатила понад 15 мільярдів гривень податків та зборів. Це майже у півтора рази більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОККО.

"За січень-вересень 2024 року група компаній ОККО сплатила 15,308 мільярда гривень податків і зборів. Це майже на 5 мільярдів гривень, або на 48%, більше, ніж за аналогічний період торік", - йдеться у повідомленні.

Із цієї суми 3,477 млрд гривень припадає на податки з операційної діяльності (податок на прибуток, ПДВ, крім сплаченого на митницю при імпорті, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування).

А ще 11,831 млрд гривень – це податки, сплачені при імпорті товарів, величина яких залежить від того, чи підприємства групи напряму імпортують пальне, чи закуповують на внутрішньому ринку уже розмитнений нафтопродукт, повідомляють в ОККО.

"Сьогодні кожен наш автозаправний комплекс сплачує до бюджету майже 1 мільйон гривень щомісяця, а кожен наш працівник є платником податків на рівні 11,5 тисячі гривень на місяць. І ці показники ростуть у нас від року до року, від кварталу до кварталу. Такий регулярний ріст податкових виплат з одного боку є свідченням того, що компанія працює стабільно й ефективно, а з іншого – що вона працює максимально чесно і прозоро, дотримується усіх вимог фіскального законодавства, офіційно виплачує працівникам ринкові зарплати. Інакше й не має бути, адже кожна сплачена нами до бюджету гривня допомагає Україні вистояти у цей складний час", - коментує віцепрезидент ОККО з фінансів Назар Купибіда.

За результатами 9 місяців 2024 року показник сплати податків з операційної діяльності на 1 літр реалізованого пального у середньому по компанії зріс до 3,35 гривні. Для порівняння: за 9 місяців 2023 року він становив 2,51 гривні/літр. У перерахунку ж на 1 автозаправний комплекс ОККО показник сплати податків у січні-вересні 2024 року збільшився до 968,22 тисячі гривень на місяць. Рік тому він був 795,46 тисячі гривень на місяць, зазначають в компанії.

ОККО за 9 місяців 2024 року сплатила понад 15 млрд гривень податків

Від початку повномасштабного вторгнення група ОККО перерахувала до бюджету загалом понад 38 млрд гривень податків і зборів. Бізнес не обмежується лише сплатою податків, а й спрямовує додаткові наявні ресурси на підтримку країни. Зокрема від початку повномасштабного вторгнення група ОККО перерахувала 2,2 млрд гривень на зброю та техніку для ЗСУ та на відбудову України.

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АЗС ОККО
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