ОККО за 9 месяцев 2024 года заплатила более 15 млрд гривен налогов

За 9 месяцев текущего года ОККО заплатила более 15 миллиардов гривен налогов и сборов. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

"За январь-сентябрь 2024 года группа компаний ОККО заплатила 15,308 миллиарда гривен налогов и сборов. Это почти на 5 миллиардов гривен, или на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Из этой суммы – 3,477 млрд гривен приходится на налоги с операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного таможне при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование). А еще 11,831 миллиарда гривен – это налоги, уплаченные при импорте товаров, величина которых зависит от того, предприятия группы напрямую импортируют топливо, или закупают на внутреннем рынке уже растаможенный нефтепродукт, сообщают в ОККО.

"Сегодня каждый наш автозаправочный комплекс платит в бюджет почти 1 миллион гривен ежемесячно, а каждый наш работник является налогоплательщиком на уровне 11,5 тысячи гривен в месяц. И эти показатели растут у нас от года к году, от квартала к кварталу. Такой регулярный рост налоговых выплат с одной стороны является свидетельством того, что компания работает стабильно и эффективно, а с другой – что она работает максимально честно и прозрачно, соблюдает все требования фискального законодательства, официально выплачивает работникам рыночные зарплаты. Иначе и быть не должно, ведь каждая уплаченная нами в бюджет гривна помогает Украине выстоять в это сложное время", - комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида.

По результатам 9 месяцев 2024 года показатель уплаты налогов с операционной деятельности на 1 литр реализуемого топлива в среднем по компании вырос до 3,35 гривны. Для сравнения: за 9 месяцев 2023 он составлял 2,51 гривны/литр. В пересчете на 1 автозаправочный комплекс ОККО показатель уплаты налогов в январе-сентябре 2024 года увеличился до 968,22 тысячи гривен в месяц. Год назад он составлял 795,46 тысяч гривен в месяц, отмечают в компании.

С начала полномасштабного вторжения группа ОККО перечислила в бюджет более 38 млрд гривен налогов и сборов. Бизнес не ограничивается только уплатой налогов, но и направляет дополнительные ресурсы на поддержку страны. В частности, с начала полномасштабного вторжения группа ОККО перечислила 2,2 млрд гривен на оружие и технику для ВСУ и на восстановление Украины.