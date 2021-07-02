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В океан біля Гавайських островів впав вантажний Boeing 737

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Гаваї, П'ятниця 02 липня 2021 16:56
В океан біля Гавайських островів впав вантажний Boeing 737 Фото: в океан біля Гавайських островів впав вантажний Boeing 737 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Поблизу Гавайських островів в океан впав вантажний Boeing 737. У нього виникли проблеми з двигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Вантажний літак Boeing 737 впав у воду біля берегів Гонолулу після того, як у нього виникли проблеми з двигуном.

"У Boeing 737 почалися проблеми з двигуном після вильоту з Гонолулу. Літак намагався повернутися в аеропорт, проте пілотам довелося посадити його на воду", - повідомили в ефірі телеканалу.

Інших подробиць на даний момент немає.

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Сполучені Штати Америки Boeing 737 Гавайи
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