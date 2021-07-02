В океан біля Гавайських островів впав вантажний Boeing 737
Фото: в океан біля Гавайських островів впав вантажний Boeing 737 (Getty Images)
Поблизу Гавайських островів в океан впав вантажний Boeing 737. У нього виникли проблеми з двигуном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Вантажний літак Boeing 737 впав у воду біля берегів Гонолулу після того, як у нього виникли проблеми з двигуном.
"У Boeing 737 почалися проблеми з двигуном після вильоту з Гонолулу. Літак намагався повернутися в аеропорт, проте пілотам довелося посадити його на воду", - повідомили в ефірі телеканалу.
Інших подробиць на даний момент немає.