В океан біля Гавайських островів впав вантажний Boeing 737

Поблизу Гавайських островів в океан впав вантажний Boeing 737. У нього виникли проблеми з двигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Вантажний літак Boeing 737 впав у воду біля берегів Гонолулу після того, як у нього виникли проблеми з двигуном.

"У Boeing 737 почалися проблеми з двигуном після вильоту з Гонолулу. Літак намагався повернутися в аеропорт, проте пілотам довелося посадити його на воду", - повідомили в ефірі телеканалу.

Інших подробиць на даний момент немає.