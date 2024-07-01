В ОК "Захід" показали, як посилюють кордон із Білоруссю (відео)

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, Міністерство оборони Білорусі заявило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує інженерні загородження.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України відреагували, заявивши що Мінськ навмисне нагнітає ситуацію, тоді як справжня загроза надходить саме з боку Білорусі.

Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що Україна продовжить нарощувати свої оборонні спроможності поблизу кордону з Білоруссю, попри випади Мінська.

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