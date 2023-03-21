UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Охочих вступити до ЗСУ за контрактом чекає випробувальний термін. Рада ухвалила закон

Фото: в Україні охочих служити за контрактом перевірятимуть на профпридатність (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні охочих служити на контрактній основі тепер чекає шестимісячний випробувальний термін. Рада ухвалила в цілому відповідний законопроект сьогодні під час засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

"Парламент прийняв в цілому №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби", - написав Железняк.

За його словами, за відповідний законопроект проголосували 262 народні депутати.

Що це означає

"Пропонується встановити обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом", - пояснив Железняк.

При цьому військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у ЗСУ або інших військових формуваннях.

Детальніше про те, що очікує тих хто не пройшов перевірку і кого вона не торкнеться - раніше писало РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКонтрактна арміяМобілізація в Україні