Огромный астероид размером в Эйфелеву башню пролетит рядом с Землей

Предполагается, что ширина этого крупного космического камня составляет около 300 метров.

NASA ведет наблюдение за астероидом, который попал в список космического агентства "Близкое сближение". Однако паниковать не стоит, так как при прохождении мимо Земли космический камень должен находиться на расстоянии около 3,5 миллиона миль от Земли.

В космическом агентстве США считают, что все, что проходит в пределах 120 млн миль от Земли, объектом ближнего космоса (NEO).