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Ограничения в метро и пробки: гроза в Киеве вызвала транспортный коллапс

Автор: Валерия Полищук

Киев вечером 30 августа накрыла гроза. В связи с этим ограничена работа станции метро "Героев Днепра" и образовались пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, на станции метро "Героев Днепра" ограничили вход и выход.

"Во избежание подтопления из-за непогоды станция метро "Героев Днепра" работает с ограничениями на вход и выход. Движение поездов осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Google Maps, сильный ливень уже вызвал коллапс на дорогах Киева. Центр столицы и основные дорожные артерии остановились в пробках.

Кроме того, по данным "Киевпастранса", в разных районах столицы из-за скопления воды задерживаются трамваи и троллейбусы. В частности:

  • трамваи № 1, 3, 5, 28, 33К, 35;
  • троллейбусы № 23, 28.

В то же время на Героев Сталинграда затоплена станция скоростного трамвая.

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Киев