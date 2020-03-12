Ограничение прав и запрет передвижения: в Минздраве не исключают более жестких мер на карантине

В Минздраве не исключают более жестких мер на карантине из-за коронавируса, в частности ограничение прав и запрет передвижения. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что меры усилят, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории.

"Если будут фиксироваться дальнейшие случаи болезни. Особенно, если будут зафиксированы случаи распространения на определенной административной территории, меры будут 100% пересмотрены до того, что могут ограничиваться права людей, в том числе запрет передвижения за пределы соответствующей территории", - рассказал он.

Напомним, с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине ввели карантин.

Ограничения в Украине предусматривают закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

РБК-Украина писало, что в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. В Черновцах 3 марта обнаружили вирус у мужчины, который ранее путешествовал в Италии. Однако, сегодня сообщили, что госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус.