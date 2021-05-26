Ограничение на обжалование решений ВККС: КСУ рассмотрит конституционность

Завтра Большая палата Конституционного суда Украины рассмотрит конституционность невозможности обжалования решения Высшей квалификации комиссии судей из дополнительных оснований. Рассмотрение состоится в форме письменного производства, без заслушивания позиций участников.

Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Завтра Большая палата Конституционного суда начнет рассмотрение дела... о конституционности части третьей статьи 88 закона "О судоустройстве и статусе судей", которой редусмотрен исчерпывающий перечень оснований для отмены решения Высшей квалификационной комиссии судей", - говорится в сообщении.

Заявитель конституционной жалобы считает, что невозможность обжалования решения ВККС по дополнительным основаниям, не определенным в законе, ограничивает право на судебную защиту.

Указано, что заявителем является кандидат в Высший антикоррупционный суд, который прекратил участие в конкурсе по решению ВККС и Общественного совета международных экспертов.

На рассмотрении в КСУ находятся еще две конституционные жалобы, поданные участниками конкурса в Верховный суд, участие которых в конкурсе также прекратили ​​на основании этой нормы закона.

Подчеркивается, что высказывание позиции Конституционного суда по этому вопросу может существенно повлиять на дальнейший порядок принятия решений Высшей квалификационной комиссией судей.

Также это может повлиять на возможность принятия ею решений с участием международных экспертов, или даже создать правовую основу для ревизии результатов конкурсов в ВАКС и Верховный суд, если будет установлено, что участие заявителей конституционных жалоб в конкурсах прекратили ​​с нарушением Основного закона.

"Поэтому Верховная рада будет заявлять ходатайство о рассмотрении этого дела в форме устного производства (с возможностью устно заслушать позиции участников по делу)", - добавила нардеп.