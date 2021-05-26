Обмеження на оскарження рішень ВККС: КСУ розгляне конституційність

Завтра Велика палата Конституційного суду України розгляне конституційність неможливості оскарження рішення Вищої кваліфікації комісії суддів з додаткових підстав. Розгляд відбудеться у формі письмового провадження, без заслуховування позицій учасників.

Про це написала представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Завтра Велика палата Конституційного суду розпочне розгляд справи... щодо конституційності частини третьої статті 88 закону "Про судоустрій і статус суддів", якою передбачено вичерпний перелік підстав для скасування рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - сказано у повідомленні.

Заявник конституційної скарги вважає, що неможливість оскарження рішення ВККС з додаткових підстав, які не визначені у законі, обмежує право на судовий захист.



Вказано, що заявником є кандидат у Вищий антикорупційний суд, який припинив участь у конкурсі за рішенням ВККС і Громадської ради міжнародних експертів.

На розгляді в КСУ перебувають ще дві конституційні скарги, подані учасниками конкурсу до Верховного суду, участь яких у конкурсі також припинили на підставі цієї норми закону.

Підкреслюється, що висловлення позиції Конституційного суду щодо цього питання може суттєво вплинути на подальший порядок ухвалення рішень Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Також це може вплинути на можливість прийняття нею рішень за участі міжнародних експертів, або навіть створити правове підґрунтя для ревізії результатів конкурсів до ВАКС і Верховного суду, якщо буде встановлено, що участь заявників конституційних скарг у конкурсах припинили із порушенням Основного закону.

"Тому Верховна рада буде заявляти клопотання про розгляд цієї справи у формі усного провадження (із можливістю усно заслухати позиції учасників у справі)", - додала нардеп.