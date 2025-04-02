ОГП відкрив кримінальне провадження проти детективів НАБУ за прослуховування адвокатів

Згідно з повідомленням, ОГП зареєстрував кримінальне провадження за фактами незаконного проникнення до приміщення адвокатів, прослуховування та перевищення службових повноважень з боку співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відомості були внесені до ЄРДР за трьома статтями Кримінального кодексу України. Насамперед, за незаконне проникнення до житла або іншого володіння особи та незаконне проведення в ньому обшуку, вчинене службовими особами (ч. 2 ст. 162 КК України).

"За даними слідства, 18–19 грудня 2023 року детективи НАБУ без належних правових підстав здійснили проникнення в приміщення адвокатів та провели там 7 обшуків", – наголошується у повідомленні.

Як повідомляли джерела журналістів, зокрема мова йде про незаконні дії щодо адвоката Дмитра Борзих, в офісі якого НАБУ встановило незаконне прослуховування.

Також детективам НАБУ інкримінують перевищення влади або службових повноважень (ч.1 ст.365 КК України) та перешкоджання діяльності захисника або порушення адвокатської таємниці (ч.2 ст.397 КК України).

"Йдеться про свідомі дії правоохоронців, які явно виходили за межі їхніх законних повноважень та завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам громадян та юридичних осіб. Слідство встановило, що службові особи НАБУ та САП використали своє службове становище для втручання у діяльність адвокатів. Зокрема, було незаконно встановлено пристрої для прослуховування, що дозволяло негласний збір інформації про спілкування адвокатів із клієнтами", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Національна Асоціація адвокатів України звернулася до Офісу Генпрокурора та ДБР із заявою про вчинення грубого злочину з боку детективів НАБУ, які встановили "прослушку" в офісі столичних адвокатів.

За даними журналістів, "прослушку" було встановлено в кімнаті для переговорів, де адвокати обговорювали з клієнтами стратегії їх захисту. При чому клієнти, чиї розмови були записані – були підслідні самого ж НАБУ.