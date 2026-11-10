ОГП перевірить прокурорів через нові факти у справі "Карфаген"

Після появи нових фактів під час другого етапу операції "Карфаген" в ОГП призначили службове розслідування. Перевірка стосуватиметься можливих порушень прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

Відповідний наказ видав виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський. Підставою для початку розслідування стали матеріали моніторингу медіа, зокрема публікації про можливе сприяння представників прокуратури у поверненні раніше вилученого майна.

Йдеться про майно, арештоване або вилучене в межах кримінальних проваджень щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420. Наразі особи, які могли бути причетними до таких дій, не встановлені.

Під час службового розслідування в ОГП перевірять, чи могли працівники прокуратури використовувати свої повноваження або службовий статус у приватних інтересах. Також з'ясують, чи не впливали вони на службову діяльність інших осіб і чи не вчиняли інших неправомірних дій.

Якщо за результатами перевірки виявлять відповідні підстави, Офіс генерального прокурора ухвалить рішення в межах своїх повноважень.

Водночас в ОГП наголошують: початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення вже доведена.

