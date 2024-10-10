Радіодиктант-2024: стало відомо, хто та чий текст читатиме

Цього року Радіодиктант національної єдності пройде 25 жовтня об 11:00. Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі. Ця подія проходитиме вже 24-ий рік поспіль. Хоча, зазвичай найактивнішими учасниками є школярі, студенти й викладачі закладів освіти, до його написання може долучитися абсолютно кожен. Незважаючи на те, що Радіодиктант налічує лише 100 – 120 слів і у тексті нема суперечливих орфограм, його все одно непросто написати без помилок.

Авторкою тексту Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності - 2024 стане відома письменниця Оксана Забужко, яка у 2023 році потрапила до списку 100 жінок року за версією BBC. А читати Радіодиктант буде музикант та письменник, нині військовий, Павло Вишебаба. Його вірш "Доньці" та оповідання "Марсіани" увійшли до Навчальної програми з української літератури для закладів загальної та середньої освіти.