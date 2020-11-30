Оглашены победители премии HR-бренд Украина 2020

5 ноября 2020 года подвела итоги десятая ежегодная Премия HR-бренд Украина. Кто стал победителем в Премии 2020 стало известно на церемонии награждения, которая прошла в онлайн формате.
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"Премия HR-бренд Украина" вручается с 2011 года и призвана определить лучшие HR-проекты компаний в сфере управления персоналом. Номинанты Премии HR-бренд получают признание и популярность, а участники события – возможность обмена опытом и знакомство с лучшими HR-практиками. Организатор Премии – компания grc.ua
В этом году на соискание Премии 33 компании подали 40 проектов.
Номинанты Премии HR-бренд 2020: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino's Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, INTEGRITES, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, TEDIS Ukraine, VARUS, Агропросперис, Агротек, Альфа-Банк, Золотой Век, Лантманнен Акса, Мариупольский городской совет, Национальный банк Украины, Полтавский горно-обогатительный комбинат, ПУМБ, Сильпо, УКРСИББАНК, Укргаздобыча, Укрэнерго.
Победителей Премии определяет независимое жюри, состоящее из признанных экспертов и профессионалов сферы. Оценка кейсов, претендующих на соискание Премии, происходит по таким критериям: актуальность задумки, современность методов реализации, результативность и эффективность проекта.
В этом году в состав жюри вошли:
ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ HR-БРЕНД УКРАИНА 2020
ОСНОВНЫЕ НОМІНАЦИИ*
*ТОП-3 проекта, компании-победители указаны в алфавитном порядке
РЕГИОН
АрселорМиттал Кривой Рог - От инноваций к новым коммуникациям – трансформация HR-процессов в условиях кризиса
КЕРНЕЛ - СтопКоронавирусВместе
Мариупольский городской совет - Престиж "синих воротничков" – основа качественного сервиса в условиях современных городов Украины
СТОЛИЦА
1+1 media - #забутипровік
Lantmannen - Эволюция культуры Lantmannen
StarLightMedia - Women’s Empowerment Principles в действии
УКРАИНА
ЕРАМ – Развитие молодых ІТ-талантов на базе pro bono проектов
КЕРНЕЛ - Employee Data Center
VARUS - Корпоративный бот VARUS people
МИР
Domino`s Pizza - World’s Fastest Pizza Maker – FPM
Parimatch Tech - Трансформация, которая изменила вс: HR экосистема Parimatch Tech
SoftServe - Knock Out COVID-19
ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЦИИ:
АНТИКРИЗИСНЫЙ HR - razom communications - Б Л И Ж Е. Обучайся. Общайся. Тренируйся. Знай.
HR в IT - ЕРАМ - Развитие молодых ІТ-талантов на базе pro bono проектов
DIGITAL HR - Полтавский горно-обогатительный комбинат - Ferrexpo Digital Training
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА - CИЛЬПО - #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України
ГОСУДАРСТВО КАК РАБОТОДАТЕЛЬ - Национальный банк Украины – Выбирать свое пространство. Гибкие подходы к remote work в центробанке
WELLBEING ПРОЕКТ ГОДА - DataArt - Wellbeing Weeks
Лучший проект по обучению и развитию сотрудников - Укргаздобыча - Школа бурения
HR-маркетинг в действии - ПУМБ - eNPS: улучшаем опыт сотрудников вместе!
Лучшая программа по развитию лидеров – Креди Агриколь Банк «АГРО ШКОЛА» – центр агроинтеллекта
Трансформация корпоративной культуры - Альфа-Банк - Кейс на миллион. Трансформация корпоративной культуры объединенного банка
Лучший проект по работе с брендом - UKRSIBBANK - UKRSIBBANK – GOOD PLACE FOR WORK
Лучший проект по привлечению талантливой молодежи - Genesis - Genesis Marketing Week
Мотивация и привлечение торговых команд - TEDIS Ukraine - Система беспрерывного улучшения мотивации торговых команд команд TEDIS Ukraine
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
ВЫБОР ЖЮРИ CИЛЬПО - #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України
ВЫБОР НОМИНАНТОВ - DataArt - Wellbeing Weeks
ВЫБОР GRC - Eldorado - ПОМОГИ ТЕБЕ БОТ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ ОТ ПАРТНЕРОВ
Номинация DIVERSITY&INCLUSION от Экспертного партнера Премии Сингента Украина 1+1 media — #забутипровік
Номинация ЭНЕРГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ от Партнера Премии Academy DTEK Полтавский горно-обогатительный комбинат - Ferrexpo Digital Training
Партнеры: Сингента Україна — Экспертный партнер, PWC — Независимый эксперт по подсчету голосов, Академия ДТЭК — Партнер Премии, ARENA CS — Еvent-партнер, PepsiCo – Партнер Премии, Oriflame – Партнер красоты
Информационные партнеры: EBA, АСС, LIGA.net, RAU.UA, РБК-Украина, comments.ua, AgroPortal.ua
По вопросам участия в Премии HR-бренд Украина 2021 в качестве номинанта или партнера, обращайтесь по телефону 38 (044) 230 87 39 или на имейл l.onypko@grc.ua
О Премии HR-бренд Украина:
Премия HR-бренд – это уникальный конкурс HR-кейсов, призванный выявить актуальные тенденции и новые, эффективные идеи, которые появляются в этой сфере; дать возможность детально выучить инструменты, используемые компаниями-лидерами на протяжении последнего года.
Основана в 2011 году hh.ua grc. Премия присуждается в 4 номинациях: "Столица", "Регион", "Украина" і "Мир", за все конкурсные годы на участие в Премии подано более 330 проектов. За время своего существования Премия HR-бренд стала фактически экосистемой, объединяющей известных HR- и бизнес-экспертов, лидеров мнений, HR-директоров ведущих компаний, партнеров ради развития рынка труда, формирования культуры HR-брендинга в Украине и понимания тенденций будущего.
Претендентом на получение Премии HR-бренд может стать без исключений любая компания: прием заявок от претендентов базируется на принципе самовыдвижения. Победителей определяет коллегия жюри, которая сформирована из признанных экспертов в областях HR, кадрового консалтинга, бизнеса и построения брендов. Жюри конкурса состоит из 10 людей, состав меняется ежегодно.