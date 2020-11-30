Оглашены победители премии HR-бренд Украина 2020

5 ноября 2020 года подвела итоги десятая ежегодная Премия HR-бренд Украина. Кто стал победителем в Премии 2020 стало известно на церемонии награждения, которая прошла в онлайн формате.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО С ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

"Премия HR-бренд Украина" вручается с 2011 года и призвана определить лучшие HR-проекты компаний в сфере управления персоналом. Номинанты Премии HR-бренд получают признание и популярность, а участники события – возможность обмена опытом и знакомство с лучшими HR-практиками. Организатор Премии – компания grc.ua

В этом году на соискание Премии 33 компании подали 40 проектов.

Номинанты Премии HR-бренд 2020: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino's Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, INTEGRITES, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, TEDIS Ukraine, VARUS, Агропросперис, Агротек, Альфа-Банк, Золотой Век, Лантманнен Акса, Мариупольский городской совет, Национальный банк Украины, Полтавский горно-обогатительный комбинат, ПУМБ, Сильпо, УКРСИББАНК, Укргаздобыча, Укрэнерго.

Победителей Премии определяет независимое жюри, состоящее из признанных экспертов и профессионалов сферы. Оценка кейсов, претендующих на соискание Премии, происходит по таким критериям: актуальность задумки, современность методов реализации, результативность и эффективность проекта.

В этом году в состав жюри вошли:

Анна Власова , соучредитель и директор школы HRM, Глава жюри "Премии HR-бренд Украина 2020"

, соучредитель и директор школы HRM, Глава жюри "Премии HR-бренд Украина 2020" Елена Коваленко , HR-директор Cингента Украина

, HR-директор Cингента Украина А лександр Кучеренко , директор по устойчивому развитию ДТЭК

, директор по устойчивому развитию ДТЭК Натал ь я Дорон и на , HR-директор lifecell

, HR-директор lifecell Анастас и я Шевченко , генеральный менеджер Lugera Ukraine (Adecco Ukraine)

, генеральный менеджер Lugera Ukraine (Adecco Ukraine) А лександр Мельников , руководитель направления Executive Search в компании grc.ua, IRC Global Executive Search Partners

, руководитель направления Executive Search в компании grc.ua, IRC Global Executive Search Partners И рина Примак , СEO "Do Marketing!", Universum certified employer branding professional

, СEO "Do Marketing!", Universum certified employer branding professional Натал ь я П ы нтя , директор департамента персонала Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova

, директор департамента персонала Coca-Cola HBC Ukraine Armenia Moldova Уляна Мороховс ка я , руководитель украинского офиса executive search & leadership advisory компании EMA Partners International

, руководитель украинского офиса executive search & leadership advisory компании EMA Partners International Наталья Горбенко, Global Head of Talent Management & Development та Global HR Business Partner Luxoft

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ HR-БРЕНД УКРАИНА 2020

ОСНОВНЫЕ НОМІНАЦИИ*

*ТОП-3 проекта, компании-победители указаны в алфавитном порядке

РЕГИОН

АрселорМиттал Кривой Рог - От инноваций к новым коммуникациям – трансформация HR-процессов в условиях кризиса

КЕРНЕЛ - СтопКоронавирусВместе

Мариупольский городской совет - Престиж "синих воротничков" – основа качественного сервиса в условиях современных городов Украины

СТОЛИЦА

1+1 media - #забутипровік

Lantmannen - Эволюция культуры Lantmannen

StarLightMedia - Women’s Empowerment Principles в действии

УКРАИНА

ЕРАМ – Развитие молодых ІТ-талантов на базе pro bono проектов

КЕРНЕЛ - Employee Data Center

VARUS - Корпоративный бот VARUS people

МИР

Domino`s Pizza - World’s Fastest Pizza Maker – FPM

Parimatch Tech - Трансформация, которая изменила вс: HR экосистема Parimatch Tech

SoftServe - Knock Out COVID-19

ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЦИИ:

АНТИКРИЗИСНЫЙ HR - razom communications - Б Л И Ж Е. Обучайся. Общайся. Тренируйся. Знай.

HR в IT - ЕРАМ - Развитие молодых ІТ-талантов на базе pro bono проектов

DIGITAL HR - Полтавский горно-обогатительный комбинат - Ferrexpo Digital Training

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА - CИЛЬПО - #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України

ГОСУДАРСТВО КАК РАБОТОДАТЕЛЬ - Национальный банк Украины – Выбирать свое пространство. Гибкие подходы к remote work в центробанке

WELLBEING ПРОЕКТ ГОДА - DataArt - Wellbeing Weeks

Лучший проект по обучению и развитию сотрудников - Укргаздобыча - Школа бурения

HR-маркетинг в действии - ПУМБ - eNPS: улучшаем опыт сотрудников вместе!

Лучшая программа по развитию лидеров – Креди Агриколь Банк «АГРО ШКОЛА» – центр агроинтеллекта

Трансформация корпоративной культуры - Альфа-Банк - Кейс на миллион. Трансформация корпоративной культуры объединенного банка

Лучший проект по работе с брендом - UKRSIBBANK - UKRSIBBANK – GOOD PLACE FOR WORK

Лучший проект по привлечению талантливой молодежи - Genesis - Genesis Marketing Week

Мотивация и привлечение торговых команд - TEDIS Ukraine - Система беспрерывного улучшения мотивации торговых команд команд TEDIS Ukraine

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

ВЫБОР ЖЮРИ CИЛЬПО - #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України

ВЫБОР НОМИНАНТОВ - DataArt - Wellbeing Weeks

ВЫБОР GRC - Eldorado - ПОМОГИ ТЕБЕ БОТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ ОТ ПАРТНЕРОВ

Номинация DIVERSITY&INCLUSION от Экспертного партнера Премии Сингента Украина 1+1 media — #забутипровік

Номинация ЭНЕРГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ от Партнера Премии Academy DTEK Полтавский горно-обогатительный комбинат - Ferrexpo Digital Training

Партнеры: Сингента Україна — Экспертный партнер, PWC — Независимый эксперт по подсчету голосов, Академия ДТЭК — Партнер Премии, ARENA CS — Еvent-партнер, PepsiCo – Партнер Премии, Oriflame – Партнер красоты

Информационные партнеры: EBA, АСС, LIGA.net, RAU.UA, РБК-Украина, comments.ua, AgroPortal.ua

По вопросам участия в Премии HR-бренд Украина 2021 в качестве номинанта или партнера, обращайтесь по телефону 38 (044) 230 87 39 или на имейл l.onypko@grc.ua

О Премии HR-бренд Украина:

Премия HR-бренд – это уникальный конкурс HR-кейсов, призванный выявить актуальные тенденции и новые, эффективные идеи, которые появляются в этой сфере; дать возможность детально выучить инструменты, используемые компаниями-лидерами на протяжении последнего года.

Основана в 2011 году hh.ua grc. Премия присуждается в 4 номинациях: "Столица", "Регион", "Украина" і "Мир", за все конкурсные годы на участие в Премии подано более 330 проектов. За время своего существования Премия HR-бренд стала фактически экосистемой, объединяющей известных HR- и бизнес-экспертов, лидеров мнений, HR-директоров ведущих компаний, партнеров ради развития рынка труда, формирования культуры HR-брендинга в Украине и понимания тенденций будущего.

Претендентом на получение Премии HR-бренд может стать без исключений любая компания: прием заявок от претендентов базируется на принципе самовыдвижения. Победителей определяет коллегия жюри, которая сформирована из признанных экспертов в областях HR, кадрового консалтинга, бизнеса и построения брендов. Жюри конкурса состоит из 10 людей, состав меняется ежегодно.