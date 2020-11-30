Оголошено переможців премії HR-бренд Україна 2020

5 листопада 2020 року підвела підсумки десята щорічна Премія HR-бренд Україна. Хто став переможцем у Премії 2020 стало відомо на церемонії нагородження, що пройшла онлайн форматі.
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"Премія HR-бренд Україна" вручається з 2011 року і покликана визначити кращі HR-проекти компаній в галузі управління персоналом. Номінанти Премії HR-бренд отримують визнання і популярність, а учасники події - можливість обміну досвідом і знайомства з кращими HR-практиками. Організатор Премії – компанія grc.ua
Цього року на здобуття Премії було подано 40 проектів від 33 компаній.
Номінанти Премії HR-бренд 2020: 1+1 media, ArcelorMittal, Bayadera Group, CRH, Credit Agricole Ukraine, DataArt, Domino's Pizza, Eldorado, EPAM, Genesis, JTI, Kernel, INTEGRITES, Intellias, Parimatch Tech, razom communications, SoftServe, StarLightMedia, TEDIS Ukraine, VARUS, Агропросперіс, Агротек, Альфа-Банк, Золотий Вік, Лантманнен Акса, Маріупольська міська рада, Національний банк України, Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, ПУМБ, Сільпо, УКРСИББАНК, Укргазвидобування, Укренерго.
Переможців Премії визначає незалежне журі, що складається з визнаних експертів і професіоналів галузі. Оцінка кейсів, які претендують на отримання Премії відбувається за такими критеріями: актуальність задуму, сучасність методів реалізації, результативність та ефективність проєкту.
Цьогоріч до складу журі увійшли:
ПЕРЕМОЖЦІ ПРЕМІЇ HR-БРЕНД Україна 2020
ОСНОВНІ НОМІНАЦІЇ*
*ТОП-3 проєкти, компанії-переможці зазначено у алфавітному порядку
РЕГІОН
АрселорМіттал Кривий Ріг — Від інновацій до нових комунікацій — трансформація HR-процесів в умовах кризи
КЕРНЕЛ — СтопКоронавірусРазом
Маріупольська міська рада — Престиж "синіх комірців" — основа якісного сервісу у сучасних містах України
СТОЛИЦЯ
1+1 media — #забутипровік
Lantmannen — Еволюція культури Lantmannen
StarLightMedia — Women’s Empowerment Principles в дії
УКРАЇНА
ЕРАМ — Розвиток молодих ІТ-талантів на базі pro bono проєктів
КЕРНЕЛ — Employee Data Center
VARUS — Корпоративний бот VARUS people
СВІТ
Domino`s Pizza — World’s Fastest Pizza Maker — FPM
Parimatch Tech — Трансформація, що змінила все: HR екосистема Parimatch Tech
SoftServe — Knock Out COVID-19
ТЕМАТИЧНІ НОМІНАЦІЇ:
АНТИКРИЗОВИЙ HR: razom communications — Б Л И Ж Ч Е. Навчайся. Спілкуйся. Тренуйся. Знай.
HR в IT: ЕРАМ — Розвиток молодих ІТ-талантів на базі pro bono проєктів
DIGITAL HR: Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — Ferrexpo Digital Training
СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЄКТ РОКУ: СІЛЬПО — #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України
ДЕРЖАВА ЯК РОБОТОДАВЕЦЬ: Національний Банк України — Обирати свій простір. Гнучкі підходи до remote work в центробанку
WELLBEING ПРОЄКТ РОКУ: DataArt — Wellbeing Weeks
Кращий проєкт з навчання та розвитку працівників: Укргазвидобування — Школа буріння
HR-маркетинг в дії: ПУМБ — eNPS: покращуємо досвід співробітників разом!
Краща програма з розвитку лідерів: Креді Агріколь Банк — "АГРО ШКОЛА" — центр агроінтелекту
Трансформація корпоративної культури: Альфа-Банк — Кейс на мільйон. Трансформація корпоративної культури об’єднаного банку
Кращий проєкт по роботі з брендом роботодавця: UKRSIBBANK — UKRSIBBANK – КРАЩЕ МІСЦЕ ДЛЯ РОБОТИ
Кращий проєкт по залученню талановитої молоді: Genesis — Genesis Marketing Week
Мотивація та залученість торгових команд: TEDIS Ukraine — Система безперервного покращення мотивації торгових команд TEDIS Ukraine
СПЕЦІАЛЬНІ НАГОРОДИ:
ВИБІР ЖУРІ: CІЛЬПО — #Героїмогодня #НАДзвичайні діячі України
ВИБІР НОМІНАНТІВ: DataArt — Wellbeing Weeks
ВИБІР GRC: Eldorado — ПОМОЖИ ТОБІ БОТ
ТЕМАТИЧНІ НОМІНАЦІЇ ВІД ПАРТНЕРІВ ПРЕМІЇ:
Номінація DIVERSITY&INCLUSION від Експертного партнера Премії Сингента Україна : 1+1 media — #забутипровік
Номінація ЕНЕРГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ від Партнера Премії Academy DTEK: Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — Ferrexpo Digital Training
Партнери: Сингента Україна — Експертний партнер, PWC — Незалежний експерт з підрахунку голосів, Академія ДТЕК — Партнер Премії, ARENA CS — Еvent-партнер, PepsiCo — Партнер Премії, ORIFLAME — Партнер краси
Інформаційні партнери: EBA, АСС, LIGA.net, RAU.UA, РБК-Україна, comments.ua, AgroPortal.ua
З питань участі у Премії HR-бренд Україна 2021 як номінанта чи партнера, звертайтеся за телефоном 38 (044) 230 87 39 або на імейл l.onypko@grc.ua
Про Премію HR-бренд Україна: Інформаційна довідка
Премія HR-бренд - це унікальний конкурс HR-кейсів, який покликаний виявити актуальні тенденції та нові, ефективні ідеї, що з'являються в цій сфері; дати можливість детально вивчити інструменти, які компанії-лідери використовували протягом останнього року.
Була заснована в 2011 році hh.ua grc. Премія присуджується в 4 номінаціях: "Столиця", "Регіон", "Україна" і "Світ", і за всі конкурсні роки на участь у Премії HR-бренд було подано більше 330 проектів. За час свого існування Премія HR-бренд стала фактично екосистемою, яка об’єднує відомих HR- та бізнес-експертів, лідерів думок, HR-директорів провідних компаній, партнерів задля розвитку ринку праці, формування культури HR-брендингу в Україні та розуміння тенденцій майбутнього.
Претендентом на отримання Премія HR-бренд може стати без винятку будь-яка компанія: прийом заявок від претендентів базується на принципі самовисування. Переможців визначає суддівська колегія, яка формується з визнаних експертів у галузях HR, кадрового консалтингу, бізнесу та побудови брендів. Журі конкурсу складається з 10 осіб, і його склад змінюється щорічно.