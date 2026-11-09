Огірки стрімко ростуть у ціні, а картопля дешевшає: огляд цін на овочі у листопаді-2026

В Україні за тиждень подорожчали огірки, солодкий перець, кабачки та баклажани. Водночас картопля, морква й ріпчаста цибуля продовжили дешевшати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
За тиждень, з 30 жовтня до 6 листопада, ціни на картоплю знизилися з 13-15 до 10-15 гривень за кілограм. Морква подешевшала з 12-15 до 11-14 гривень, а ріпчаста цибуля - з 14-18 до 12-16 гривень.
Натомість огірки подорожчали з 90-120 до 110-145 гривень за кілограм. Вартість солодкого перцю зросла з 40-100 до 55-115 гривень. Також підвищилися ціни на кабачки - з 40-50 до 47-55 гривень, баклажани - з 50-60 до 60-70 гривень і часник - зі 100-170 до 120-180 гривень.
Цвітна капуста подешевшала: якщо тижнем раніше її продавали по 25-35 гривень за кілограм, то тепер - по 25-30 гривень. Ціни на білоголову капусту залишилися на рівні 11-20 гривень, а на помідори - 60-100 гривень.
Зелена цибуля подешевшала зі 180-200 до 130-180 гривень за кілограм, петрушка - зі 125-135 до 120-130 гривень. Водночас кріп продають за 155-165 гривень.
У фруктовому сегменті більшість товарів подорожчали. Зокрема, ціни на груші зросли з 35-100 до 35-135 гривень за кілограм, лимони - з 60-75 до 65-80 гривень, мандарини - з 80-140 до 90-145 гривень.
Також подорожчали банани - з 70-75 до 72-80 гривень за кілограм, виноград - з 60-150 до 70-160 гривень, ківі - з 70-120 до 70-125 гривень і хурма - з 90-100 до 100-120 гривень.
Ціни на яблука не змінилися - 20-30 гривень за кілограм. Єдиним фруктом, який помітно подешевшав, стали апельсини: їхня вартість знизилася з 85-110 до 60-100 гривень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна з'ясовувало, як до кінця 2026 року можуть змінитися ціни на основні продукти. Зокрема, хліб може подорожчати ще на 10%, попри можливе здешевлення зерна та борошна. На кінцеву вартість впливають витрати виробників на пальне, електроенергію, логістику та оплату праці.
Також експерти прогнозують поступову стабілізацію цін на овочі борщового набору, однак суттєвого загального здешевлення до кінця року не очікують. На вартість продукції впливатимуть перехід до продажу овочів зі сховищ, якість урожаю та витрати на його зберігання.