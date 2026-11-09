Огірки стрімко ростуть у ціні, а картопля дешевшає: огляд цін на овочі у листопаді-2026

Як змінилися ціни на овочі

За тиждень, з 30 жовтня до 6 листопада, ціни на картоплю знизилися з 13-15 до 10-15 гривень за кілограм. Морква подешевшала з 12-15 до 11-14 гривень, а ріпчаста цибуля - з 14-18 до 12-16 гривень.

Натомість огірки подорожчали з 90-120 до 110-145 гривень за кілограм. Вартість солодкого перцю зросла з 40-100 до 55-115 гривень. Також підвищилися ціни на кабачки - з 40-50 до 47-55 гривень, баклажани - з 50-60 до 60-70 гривень і часник - зі 100-170 до 120-180 гривень.

Цвітна капуста подешевшала: якщо тижнем раніше її продавали по 25-35 гривень за кілограм, то тепер - по 25-30 гривень. Ціни на білоголову капусту залишилися на рівні 11-20 гривень, а на помідори - 60-100 гривень.

Зелена цибуля подешевшала зі 180-200 до 130-180 гривень за кілограм, петрушка - зі 125-135 до 120-130 гривень. Водночас кріп продають за 155-165 гривень.

Ціни на фрукти

У фруктовому сегменті більшість товарів подорожчали. Зокрема, ціни на груші зросли з 35-100 до 35-135 гривень за кілограм, лимони - з 60-75 до 65-80 гривень, мандарини - з 80-140 до 90-145 гривень.

Також подорожчали банани - з 70-75 до 72-80 гривень за кілограм, виноград - з 60-150 до 70-160 гривень, ківі - з 70-120 до 70-125 гривень і хурма - з 90-100 до 100-120 гривень.

Ціни на яблука не змінилися - 20-30 гривень за кілограм. Єдиним фруктом, який помітно подешевшав, стали апельсини: їхня вартість знизилася з 85-110 до 60-100 гривень.