ОГХК заявляет о диверсии, поставки в США под угрозой

Фото: ОГХК (из открытых источников)

10 вагонов-хопперов для американской компании Chemours были повреждены неизвестными

В АО "Объединенная горно-химическая компания" заявили о диверсии, нацеленной на срыв поставок ильменитового концентрата. 10 вагонов-хопперов с титановым сырьем, предназначенные для американской компании Chemours, были повреждены неизвестными в ночь с понедельника на вторник 4 августа.

Об этом сообщила пресс-служба АО "ОГХК".

Как сообщают в компании, 4 августа в 2:20 на железнодорожной станции "Верховцево" в Днепропетровской области злоумышленники вскрыли опломбированные вагоны с титановым сырьем, следующих от Вольногорского ГМК в Одесский морской торговый порт, в результате чего ильменитовый концентрат рассыпался по железнодорожной станции.

Груз ОГХК предназначался для международного контрагента Chemours.

"Мы расцениваем вскрытие вагонов-хопперов как умышленное действие, преследующее дестабилизацию производственного процесса на предприятиях ОГХК и срыв поставок продукции международному контрагенту. Очень любопытно, что на прошлой неделе предыдущее руководство ОГХК распространило информацию о якобы срыве контракта ОГХК с Chemours, а сегодня мы узнали о хорошо спланированной диверсии", - заявил врио главы правления АО "ОГХК" Питер Дэвис.

По факту преступления против государственного предприятия, с целью поиска злоумышленников ОГХК обратилась к правоохранительным органам.

Напомним, ранее экс-менеджмент компании распространил фейковую информацию о невыполнении ОГХК обязательств перед международным контрагентом Chemours, входящим в холдинг Dupont (США).

Нынешнее руководство ОГХК отмечает, что сотрудничество с Chemours не только не прекращалось, но стороны смогли договориться о цене поставок на 24% выше предыдущих периодов.