В ОГХК заявили о поступлении дополнительных 10 млн грн при реализации ильменитовой руды

Фото: ОГХК (из открытых источников)

Недавно назначенное руководство ОГХК работает над заключением новых контрактов

Реализация новому контрагенту ильменитового концентрата, заблокированного в конце мая в Одесском морском торговом порту, позволила Объединенной горно-химической компании заработать дополнительные 10 млн грн в сравнении с ранее подписанным экс-менеджментом контрактом. Его исполнение было приостановлено действующим руководством ОГХК во взаимодействии с правоохранительными органами из-за коррупционных рисков.

Об этом сообщает пресс-служба ОГХК.

“Несмотря на распространение коронакризиса и обвал цены на титановом рынке почти на 15%, мы нашли контрагента, с которым будем сотрудничать на выгодных условиях. Арестованая продукция согласно новому договору будет реализована на 10 млн грн дороже. Причем в сравнении с предварительно заключенным старым менеджментом контрактами, отсрочка оплаты сокращен со 120 до 15 дней. Решение нового руководства ОГХК отказаться от всех ненадежных подрядчиков и искать альтернативные пути сбыта показывает первые результаты”, – отметил Питер Дэвис, в.и.о. председателя правления АО "ОГХК".

Отмечается, что недавно назначенное руководство ОГХК работает над заключением новых контрактов с надежными контрагентами, что минимизирует финансовые риски для компании, а также начало работы над модернизацией комбинатов, которые входят в структуру ОГХК.

Напомним, ОГХК, в состав которой входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации. Планируется, что большая приватизация возобновится после стабилизации ситуации на финансовых рынках.

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Автор: РБК-Украина