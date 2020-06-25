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В ОГХК заявили про надходження додаткових 10 млн грн при реалізації ільменітової руди

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 17:18
В ОГХК заявили про надходження додаткових 10 млн грн при реалізації ільменітової руди
Фото: ОГХК (з відкритих джерел)

Нещодавно призначене керівництво ОГХК працює над укладанням нових контрактів

Реалізація новому контрагенту ільменітового концентрату, заблокованого наприкінці травня в Одеському морському торговому порту, дозволила Об'єднаній гірничо-хімічній компанії заробити додаткових 10 млн грн у порівнянні з раніше підписаним екс-менеджментом контрактом. Його виконання було зупинено чинним керівництвом ОГХК у взаємодії з правоохоронними органами через корупційні ризики.

Про це повідомляє прес-служба ОГХК.

“Попри поширення коронакризи та обвал ціни на титановому ринку майже на 15%, ми знайшли контрагента, з яким співпрацюватимемо на вигідних умовах. Арештована продукція згідно з новим договором буде реалізована на 10 млн грн дорожче. Причому в порівнянні з попередньо укладеними старим менеджментом контрактами, відстрочення оплати скорочено зі 120 до 15 днів. Рішення нового керівництва ОГХК відмовитися від всіх ненадійних підрядників і натомість шукати альтернативні шляхи збуту показує перші результати”, – зазначив Пітер Девіс, т.в.о. голови правління АТ "ОГХК".

Зазначається, що нещодавно призначене керівництво ОГХК працює над укладанням нових контрактів з надійними контрагентами, що мінімізує фінансові ризики для компанії, а також розпочало роботи над модернізацію комбінатів, які входять до структури ОГХК.

Нагадаємо, ОГХК, до складу якої входять Іршанський ГЗК та Вільногірський ГМК, знаходиться в управлінні Фонду державного майна України та входить до переліку об'єктів великої приватизації. Планується, що велика приватизація відновиться після стабілізації ситуації на фінансових ринках.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України промышленностьОГХК
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