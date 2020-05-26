В ОГХК заявили, что полностью остановили отгрузки продукции

В.и.о. главы правления Объединенной горно-химической компании Питер Девис полностью прекратил с 16 мая 2020 года отправку продукции, как на экспорт, так и внутренний рынок.

Об этом говорится в приказе, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

В то же время, в компании заявляют, что предприятие ждут штрафы за невыполнение контрактов, убытки и выведение работников в простой.

Ситуацией возмущены также профсоюзы филиалов.

"Мы видим, что продукция не отгружается, люди волнуются. Обогатительное производство переходит в режим поэтапной остановки сложнейших процессов. Людей готовят к простою. За всю историю работы Вольногорского ГМК фабрика останавливалась только на ремонты! Это петля, которую затягивают на шее трудового коллектива", - считает глава профкома вольногорской первичной организации Профсоюза металлургов и горняков Украины (ПМГУ) Федор Клименко.

По словам главы профкома иршанской первичной организации ПМГУ Николая Волохова, новых контрактов, которые смогли бы выполнять филиалы ОГХК в дальнейшем, нет.

Также Волохов добавляет, что новое руководство ОГХК во главе с Питером Девисом недавно приезжало на комбинат, объявило о решении остановить отгрузки и предложило отправлять продукцию на склады.

"Эту ситуацию мы уже проходили в 2014, когда наш комбинат остался без рынков сбыта после выхода из аренды. Мы помним, как это закончилась убытками. Мы тяжело их преодолевали вплоть до 2016 г, пока ОГХК не вывело нашу продукцию на экспорт. Мы не хотим повтора и крайне недовольны решением Киева! А еще оскорблены тем, что попытки нашей администрации привлечь внимание Президента Украины, Премьер-министра и других органов власти и правоохранительных органов к нашим проблемам, не нашли отклика. Уже три месяца в офисе ОГХК нас не слышат! Не принимают во внимание наболевшие проблемы", - добавил Волохов.

Комбинаты подсчитали прогнозируемые убытки и последствия остановки отгрузок. Так, на Иршанском ГОКе убытки только по одному невыполненному контракту составят $2 млн, контрагент может взыскать с ОГХК через суд. А в случае, если производство продолжит работать без отгрузок, убытки компании в мае достигнут около 11 млн грн, в июне - 9 млн грн. В конце июня дефицит оборотных средств на Иршанском ГОКе может превысит 150 млн грн.

Отмечается также, что хуже выглядит ситуация на другом филиале - Вольногорском ГМК, где выполнение приказа приведет к невыполненным обязательствам перед контрагентами в сумме $42,3 млн. Убытки компании могут достигнуть $3,8 млн в виде взысканных штрафов. Если производство не будет остановлено, в мае ожидаются убытки на сумму 10 млн грн, в июне - 27 млн грн. Дефицит оборотных средств на филиале в конце июня превысит 300 млн грн.

В регионах, где работают комбинаты, по причине простоя производства прогнозируется социальная напряженность. В расчетах коллектива комбината говорится, что государственный и местные бюджеты недополучат свыше 45 млн грн в виде налогов и обязательных платежей от Вольногорского ГМК.