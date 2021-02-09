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ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компании

Автор: РБК-Украина

Бывший руководитель Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Александр Гладушко отвергает обвинения в выводе средств из компании, выдвинутые ее действующим руководством.

Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".

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По его словам, никакой просроченной дебиторской задолженности за продукцию на момент передачи управления новому менеджменту в феврале 2020 года не было.

"Уже год как Объединенной горно-химической компанией управляют новые менеджеры. И вдруг мы узнаем о задолженности в $38 млн за 2019 год, о которой все это время скромно молчали? Этот алогизм могу объяснить только тем, что в канун приватизации команда Артура Сомова (нынешний руководитель ОГХК - ред.) пытается перевалить ответственность за свои управленческие ошибки на предшественников", - говорится в комментарии.

По словам Гладушко, на момент ухода его команды из компании она была прибыльной и финансово обеспеченной: по итогам первого квартала 2020 года ОГХК получила 245 млн грн чистой прибыли, платежный баланс предприятия был положительным.

"На счетах компании к январю находилось свыше 405,3 млн грн. Этого было достаточно, чтобы бесперебойно работало и снабжалось производство, выплачивались зарплата, отчислялись налоги на протяжении трех-четырех месяцев", - утверждает экс-руководитель.

Комментируя новости об остановке Вольногорского ГМК в мае 2020 года и невыплате заработных плат горнякам, а позже - о простоях производства из-за нестабильного финансового обеспечения, Гладушко высказал мнение, что указанные выше средства были истрачены, а новые - не заработаны, что привело к кассовым разрывам в компании.

Он также назвал среди достижений своей команды рост дохода ОГХК почти в два раза - до 3,5 млрд грн, отчислений в бюджеты почти в четыре раза - до 1,4 млрд грн, инвестиций в производство в 8,3 раза - до 749,6 млн грн, а также увеличение стоимости активов более чем в четыре раза - до 3,4 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее врио главы правления ОГХК Артур Сомов, компания намерена взыскать $38 млн через Международный коммерческий арбитраж по контрактам с компаниями Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans F.Z.E (ОАЕ), через которые экс-менеджмент ОГХК якобы вымыл средства с предприятия.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином.

Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

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