ОГХК передавали Фонду госимущества прибыльной и без долгов, - экс-руководитель компании

Бывший руководитель Объединенной горно-химической компании (ОГХК) Александр Гладушко отвергает обвинения в выводе средств из компании, выдвинутые ее действующим руководством.
Об этом он заявил в комментарии "Интерфакс-Украина".
По его словам, никакой просроченной дебиторской задолженности за продукцию на момент передачи управления новому менеджменту в феврале 2020 года не было.
"Уже год как Объединенной горно-химической компанией управляют новые менеджеры. И вдруг мы узнаем о задолженности в $38 млн за 2019 год, о которой все это время скромно молчали? Этот алогизм могу объяснить только тем, что в канун приватизации команда Артура Сомова (нынешний руководитель ОГХК - ред.) пытается перевалить ответственность за свои управленческие ошибки на предшественников", - говорится в комментарии.
По словам Гладушко, на момент ухода его команды из компании она была прибыльной и финансово обеспеченной: по итогам первого квартала 2020 года ОГХК получила 245 млн грн чистой прибыли, платежный баланс предприятия был положительным.
"На счетах компании к январю находилось свыше 405,3 млн грн. Этого было достаточно, чтобы бесперебойно работало и снабжалось производство, выплачивались зарплата, отчислялись налоги на протяжении трех-четырех месяцев", - утверждает экс-руководитель.
Комментируя новости об остановке Вольногорского ГМК в мае 2020 года и невыплате заработных плат горнякам, а позже - о простоях производства из-за нестабильного финансового обеспечения, Гладушко высказал мнение, что указанные выше средства были истрачены, а новые - не заработаны, что привело к кассовым разрывам в компании.
Он также назвал среди достижений своей команды рост дохода ОГХК почти в два раза - до 3,5 млрд грн, отчислений в бюджеты почти в четыре раза - до 1,4 млрд грн, инвестиций в производство в 8,3 раза - до 749,6 млн грн, а также увеличение стоимости активов более чем в четыре раза - до 3,4 млрд грн.
Напомним, как сообщал ранее врио главы правления ОГХК Артур Сомов, компания намерена взыскать $38 млн через Международный коммерческий арбитраж по контрактам с компаниями Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрія) та Defessa Trans F.Z.E (ОАЕ), через которые экс-менеджмент ОГХК якобы вымыл средства с предприятия.
ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - в ЧАО.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз - в связи с коронакризисом и карантином.
Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.