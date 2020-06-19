В ОГХК назвали недостоверной информацию о контракте с "Кемурс", предполагающий отсрочку

Появившаяся в отдельных СМИ информация о заключении нового контракта “Объединенной горно-химической компании” с американской компанией Chemours на условиях отсрочки платежа не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении ОГХК.

"Информация о заключении нового соглашения между АО "Объединенная горно-химическая компания" и американской компанией "Кемурс" не является достоверной. Договор о поставке продукции АО "ОГХК" компании "Кемурс" подписан в 2017 году экс-менеджментом в лице А. В. Гладушко, условия основного договора не могут быть изменены до окончания срока его действия", - заявили в ОГХК.

Указанный контракт, предполагающий отсрочку платежа сроком в 175 календарных дней, был заключен 1 августа 2017 года и будет действовать до 31 июля 2020 года.

В то же время, ОГХК в марте 2020 года удалось добиться повышения стоимости поставок продукции для компании "Кемурс" на 25%. Переговоры об изменениях условий оплаты ведутся с мая 2020.

"Сегодня новое руководство активно ведет переговоры с представителями компании "Кемурс" об изменениях в условиях оплаты по контракту, но надо понимать, что эта компания является глобальным игроком и мировым лидером в сфере титановых технологий, поэтому любые технические решения согласуются с их стороны достаточно долго, тогда как наш процесс переговоров начался только в мае 2020 года. ОГХК в любом случае будет выполнять свои обязательства перед надежными международными контрагентами", - объясняет заместитель в.и.о. председателя правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

Напомним, Chemours - международная химическая компания полного цикла, которая является мировым лидером в сфере титановых технологий, фторсодержащих продуктов и химических растворов.

АТ "Объединенная горно-химическая компания" - государственное предприятие Украины, один из крупнейших в мире производителей титанового сырья. В 2018 году активы компании оценивались в 3,4 млрд грн.