ОГХК має фінансово-економічні проблеми напередодні приватизації

Незважаючи на оптимістичні прогнози керівництва ФДМ та нового менеджменту ОГХК, найбільше держпідприємство титанової галузі напередодні "Великої приватизації" має серйозні фінансово-економічні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Апострофа".
Так, за оцінками журналістів, операційні збитки ОГХК за підсумками першого кварталу-2023 р. становили 109 млн грн і до кінця другого кварталу зросли до 250 млн. Видобуток та випуск готової продукції нині не дотягує навіть до рівня першого військового півріччя 2022 р.: вироблення гірських мас знизилася вдвічі (-50%); видобуток у 2,7 раза (-65%).
Фізичний випуск основних трьох титанових концентратів скоротився у 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року: рутил/циркон - з 15 тис. тонн до 8 тис. тонн, ільменіту - зі 100 тис. тонн до 15 тис. тонн.
Видобуток ільменіту впав з довоєнних 200 тис. тонн до 15 тис. тонн., що у 13 разів менше звичних обсягів виробництва та у 6,5 раза менше, ніж було вироблено у перше військове півріччя 2022. Якщо у першому півріччі 2022 р., що входить в ОГХК Іршанським ГЗК було вироблено 76 392 тонн. ільменіту, то 2023 р. 0 тон.
Випуск ільменіту Вільногірським ГМК упав на 35%. Замість відвантаження 10-30 тис. тонн ільменіту щомісяця, нинішні поставки з ВГМК коливаються в межах 1 тис. тонн, а в червні було відвантажено лише 130 тонн продукції. З цирконом та рутилом ситуація аналогічна. Їх випуск скоротився на 45% і становить близько 8 тис. тонн, через що у 2023 році ОГХК недоотримала щонайменше 110 млн грн. Продажі впали в середньому на понад 50%, до 29 тис. тонн.
Плани нового управління держкомпанії реалізувати 170 тис. тонн. ільменіту за новими контрактами у 2023 році та отримати виручку у розмірі 1,8 млрд грн також провалилися.
Крім того, через відсутність продажу та повноцінного виробництва продукції, держкомпанія почала відчувати дефіцит оборотних коштів і накопичувати борги за основними витратними групами. Так, на початок червня заборгованість за спожиту електроенергію становить близько 20 млн грн, за випереджаючими розкривними роботами - 30 млн грн, паливо та ПММ - 25 млн грн, за загальної кредиторської заборгованості близько 120 млн грн.
У 2022 р. ОГХК було сформовано резерви коштом боргів, які віднесли на валові витрати для зменшення операційного прибутку зі 163 млн грн до 13 млн грн.
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