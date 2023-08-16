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Оформлював "інвалідність" родичам ухилянта. Викрито посадовця ДСНС

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Середа 16 серпня 2023 12:38
Оформлював "інвалідність" родичам ухилянта. Викрито посадовця ДСНС Фото: Оформлював "інвалідність" родичам ухилянта. Викрито посадовця ДСНС (gp.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Кіровоградській області викрито схему втечі ухилянтів, яку організували посадовець ДСНС та один з його спільників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний організував схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації. Особливість її була у тому, що він "допомагав" оформити групу інвалідності на членів родини ухилянта", - пише пресслужба.

Зазначається, що ціна "послуги" становила 8 тисяч доларів США. За ці кошти посадовець обіцяв вплинути вирішення питання. Також він переконував замовників у тому, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам, яка й стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу.

"До протиправної діяльності підозрюваний залучив брата, через якого передавалися кошти. Обох чоловіків затримали після передачі ухилянтом першої частини неправомірної вигоди - 5 тисячі доларів США", - додає Офіс генерального прокурора.

Фото: Оформлював "інвалідність" родичам ухилянта. Викрито посадовця ДСНС (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що співробітники Служби безпеки України тим часом викрили "крота", який хотів вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб "зливати" їхні позиції.

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