Офлайн корпоратив 2022: лучшие тренды, идеи и форматы

В самом разгаре подготовка к новогодним праздникам, корпоративам и планированию выходных. Многие сейчас ищут готовые программы для проведения мероприятия, но мы хотим обратить ваше внимание именно на тенденции. Со своего опыта, сотрудники ARENA CS уверяют, что узнав и поняв последние тенденции в мире организации ивентов, можно создать действительно уникальное и нешаблонное офлайн мероприятие.

Ниже мы рассмотрим самые интересные и важные, на наш взгляд, форматы и тренды для проведения офлайн корпоратива.

ТОП-форматов для корпоратива 2022:

Главным видом событий в 2021 году стали гибридные мероприятия. Именно этот формат чаще всего выбирали для проведения разного рода ивентов: форумы, конференции, презентации, тимбилдинги. Основная «соль» мероприятия заключается в соединении участников в онлайн среде и тех, которые пришли на «живые» площадки.

В период карантинных ограничений, в тренды вышли уличные мероприятия. Новогодние корпоративы под открытым небом, конечно, сложнее продумывать, так как нужно учитывать низкие температуры, погодные условия и дополнительное оборудования для зон «обогрева». Но это с лихвой компенсируется спортивной программой на воздухе, городским квестом-головоломкой и другими активностями.

В контексте COVID-19 также стали популярными камерные мероприятия. Но этот формат больше подойдет небольшим компаниям, так как для его проведения требуется небольшое пространство. Программу можно выстроить по концепции викторины, квартирника или концерта где на ряду с артистами принимают участие и сами гости. Достаточно интересный формат, в котором участники получат массу удовольствия и возможность показать свои таланты.

Для корпоратива 2022 также выбирают смешанный формат мероприятий. Он подразумевает наличие нескольких площадок одновременно (2-х и более). При грамотной организации события, можно миксовать разноплановые активности. Так получиться привнести динамику в мероприятие и вовлечь в участие максимальное количество гостей.

Теперь, когда вы уже знаете популярные форматы для корпоратива 2022, давайте рассмотрим тренды:

Когда одну большую аудиторию разделяют на несколько групп и создают сопернические условия игры – это называется иммерсивность. Этот тренд стал одним из самых мощных в 2021 году и часто используется организаторами для максимальной вовлеченности участников. Интерес подогревают постоянно меняющиеся задания, новые правила и призы по окончании самого мероприятия. Тренд обучения также стал популярнее. Если раньше тренинги, повышение квалификации, мастер-классы проводились в обязательном порядке, выделяя на это отдельный день и локацию, то сейчас даже на корпоративах элементы обучения пользуются заметным спросом. Это добавляет образовательный эффект, а информация в непринужденной обстановке и часто в шутливом формате подачи – воспринимается в разы лучше. Безопасность. Этот тренд стал неотъемлемой частью любого мероприятия. Как бы ни ужесточали или ни ослабевали карантинные меры, организаторы все равно должны искать помещения с запасом площади, максимально применять цифровые инструменты для минимизации контактов гостей между собой и дополнительно уделять внимание средствам индивидуальной защиты. Экология. Важный тренд, который становиться все популярнее, и мы этому только рады. Экологические приемы можно интегрировать разными способами: сделать небольшие акценты в оформлении, экологические подарки или кейтеринг. А можно построить всю идею мероприятия вокруг «зеленой» идеи. Это даст возможность компании позиционировать себя как социально ответственной и укрепить эти ценности в коллективе.

В ARENA CS уверены, какой тренд мероприятия вы бы не выбрали, мы сделаем его максимально интересным! У нас не возникает форс-мажоров, ведь мы все продумываем до мельчайших деталей, потому у нас есть план А, В, С, D и так до плана Z.

Мы создаем именно то, что хотите вы. Учитываем бюджет и не выходим за его рамки. С нами много лет работают лучшие компании Украины, а также международные организации.

Мы ждем вашего звонка для создание действительно крутого офлайн корпоратива, который сделает весь ваш будущий год успешным!